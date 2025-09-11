JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Respons Wagub Emil Soal 64 Anak Jadi Tersangka Kerusuhan Demo di Jatim

Respons Wagub Emil Soal 64 Anak Jadi Tersangka Kerusuhan Demo di Jatim

Kamis, 11 September 2025 – 20:02 WIB
Respons Wagub Emil Soal 64 Anak Jadi Tersangka Kerusuhan Demo di Jatim - JPNN.com Jatim
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 64 anak di bawah umur terseret kasus hukum buntut kerusuhan demo di sejumlah wilayah Jawa Timur pada 29–31 Agustus 2025.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan penetapan status tersangka itu sudah melalui pemilahan ketat oleh aparat penegak hukum.

“Ada 64 di antaranya masih di bawah 18 tahun. Pertanyaannya, kenapa ada yang berstatus tersangka, sedangkan sebagian besar dikembalikan ke orang tua, kami meyakini aparat telah melakukan pemilahan yang sangat-sangat seksama, mana yang diterapkan keadilan restoratif dan mana yang harus diproses hukum,” ujar Emil, Kamis (11/9).

Baca Juga:

Menurutnya, meski mayoritas anak berstatus Anak Berhadapan Hukum (ABH) sudah ditangani dengan Restorative Justice (RJ), ada yang tetap diproses hukum karena keterlibatannya dianggap serius.

“Meskipun masih anak-anak, aparat melihat tingkat keterlibatan dan potensi anarkistis sebagian dari mereka cukup tinggi,” katanya.

Namun, Emil menyebut proses peradilan anak berbeda dengan orang dewasa.

Baca Juga:

“Konsepnya adalah pembinaan agar mereka bisa menjadi individu yang lebih baik ke depannya,” ucapnya.

Dia pun mengingatkan ada konsekuensi hukum yang tetap harus ditanggung, meski usia pelaku masih di bawah 18 tahun.

Demo anarkis di Jatim menyeret 64 Anak, Emil Dardak membeberkan alasan mereka menjadi tersangka.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   tersangka kerusuhan demo demo ricuh tersangka anak-anak Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak restorative justice

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU