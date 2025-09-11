Terpeleset Pasir, Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter bernopol AE 6691 DG, Rudy Setyonugroho tewas kecelakaan di Jalan Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Korban dilaporkan terlindas truk Hino berwarna hijau dengan pelat nomor AE 9637 BD yang dikemudikan Sulistyanto.

Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono menjelaskan kejadian itu bermula saat korban melaju dari arah timur ke barat pada Rabu (10/9) sore.

Baca Juga: Polisi Tetapkan Sopir Pikap Tersangka Kasus Balita Terlindas Pikap di Halaman Rumah

“Korban melintasi jalan yang menikung, roda depan sepeda motor terpeleset pasir kemudian korban terjatuh sendiri ke arah kanan,” kata Nanang, Kamis (11/9).

Di saat yang bersamaan, Truk Hino warna hijau melaku dari arah barat ke timur atau berlawanan

“Pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter terjatuh membentur bodi pelindung bawah sebelah kanan truk karena tidak bisa menghindar kemudian,” jelasnya.

Korban meninggal dunia di lokasi. Jasadnya dievakuasi ke rumah sakit terdekat. (mcr23/jpnn)