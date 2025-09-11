Kecelakaan Maut di Jalan Raya Bojonegoro–Babat, Pelajar SMP Tewas

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Seorang pelajar berinisial AK (15) asal Desa Mejuwet, Kecamatan Sumberejo, Bojonegoro, tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan mobil elf di Jalan Raya Bojonegoro–Babat, Desa Sroyo, Kecamatan Kanor, Kamis (11/9) pagi.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Bojonegoro Ipda Septian Nur Pratama mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.30 WIB.

"Setibanya petugas di lokasi kejadian pengendara sepeda motor (AK) sudah meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP)," katanya Septian.

Dia menjelaskan kecelakaan bermula ketika sepeda motor nomor polisi S 3226 D yang dikendarai korban melaju dari arah timur dengan kecepatan tinggi. Motor kemudian mengambil haluan ke kanan hingga melewati marka jalan.

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang mobil elf nomor polisi S 7172 A yang dikemudikan MAH (22) warga Desa Talun, Kecamatan Sumberejo. Tabrakan pun tak terhindarkan karena jarak terlalu dekat.

Petugas Sat Lantas langsung mengamankan lokasi, melakukan olah TKP, dan meminta keterangan sejumlah saksi.

Kedua kendaraan juga sudah diamankan sebagai barang bukti. Pengemudi mobil elf dilarikan ke RSUD Sumberejo untuk mendapatkan perawatan medis.

"Pelajar yang meninggal dunia dibawa pulang ke rumah duka," jelasnya.