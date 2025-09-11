JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Demo Ricuh Nepal Tewaskan 19 Orang, Kemlu RI: WNI Tidak Jadi Korban

Demo Ricuh Nepal Tewaskan 19 Orang, Kemlu RI: WNI Tidak Jadi Korban

Kamis, 11 September 2025 – 12:47 WIB
Demo Ricuh Nepal Tewaskan 19 Orang, Kemlu RI: WNI Tidak Jadi Korban - JPNN.com Jatim
Massa mengikuti demonstrasi yang menentang pelarangan media sosial oleh pemerintah Nepal. (Antara/Anadolu/as)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi unjuk rasa besar-besaran di Nepal akibat keputusan pemerintah memblokir puluhan platform media sosial menelan korban jiwa.

Sebanyak 19 orang dilaporkan tewas akibat tindakan represif aparat terhadap demonstran yang menentang pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha memastikan seluruh WNI di Nepal dalam kondisi selamat.

Baca Juga:

“KBRI Dhaka yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal sudah melakukan komunikasi dan antisipasi. Total ada sekitar 57 WNI yang menetap di sana dan sekitar 43 WNI yang menjadi anggota delegasi dalam berbagai pertemuan," ujar Judha seusai pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (10/9).

"Berdasarkan komunikasi terakhir, tidak ada WNI yang menjadi korban,” imbuh dia

Saat ini, kata dia, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Dhaka terus berkoordinasi dengan WNI di Nepal serta menyiapkan langkah kontingensi bila situasi kembali memburuk.

Baca Juga:

Informasi terbaru, kondisi di Nepal mulai berangsur kondusif. Bandar Udara Internasional Tribhuvan, Kathmandu, yang sempat ditutup pada Selasa (9/9), kini sudah kembali beroperasi.

“Kami terus menyiapkan langkah-langkah kontingensi. Informasi yang baru saja kami terima, situasi relatif membaik, bandar udara sudah mulai buka. Kita doakan semoga kondisi makin membaik,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri Judha menyatakan tidak ada WNI yang menjadi korban kerusuhan demo di Nepal.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   demo ricuh nepal kerusuhan demo nepal pedemo tewas kemlu RI Kementerian Luar Negeri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU