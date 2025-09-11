Sopir Diduga Ugal-Ugalan, Armada Suroboyo Bus Bakal Dievaluasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berjanji bakal mengevaluasi operasional Suroboyo Bus.

Langkah tersebut menanggapi laporan warga yang mengeluhkan dugaan sopir ugal-ugalan di jalan.

Menurut Eri, pada prinsipnya Suroboyo Bus tidak memungkinkan melaju dengan kecepatan tinggi.

Namun, apabila ditemukan ada sopir yang berkendara tidak sesuai aturan, pihaknya akan segera menindaklanjuti.

“Kalau ada laporan sopir Suroboyo Bus yang ugal-ugalan, tolong disampaikan. Pasti tahu nomor bus, jurusan, dan rutenya, supaya bisa kami evaluasi. Tidak bisa hanya karena satu atau dua bus, lalu semuanya disamaratakan,” kata Eri, Rabu (10/9).

Dia juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan pengemudi dari armada transportasi kota, baik itu Suroboyo Bus maupun Wira-Wiri, yang mengemudi dengan tidak tertib.

Warga bisa melapor langsung ke dirinya, ke Inspektorat, ke Dishub, bahkan melalui kanal Sapa Warga.

"Banyak saluran yang bisa dipakai. Surabaya tidak akan bisa maju kalau warganya tidak berani menyampaikan masalah,” ucapnya. (mcr23/jpnn)