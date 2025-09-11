Pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh Diperpanjang hingga 11 September 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperpanjang masa pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh kategori mahasiswa. Semula berakhir 8 September 2025, kini batas waktu pendaftaran diperpanjang hingga 11 September 2025.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan perpanjangan ini dilakukan atas arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sekaligus merespons tingginya minat pendaftar.

“Antusiasme sangat luar biasa, hingga hari ini sudah ada sekitar 11 ribu pendaftar. Karena itu, Pemkot memberi tambahan waktu agar semakin banyak mahasiswa Surabaya bisa memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Hidayat, Selasa (9/9).

Setelah pendaftaran ditutup, seleksi berkas akan berlangsung pada 12–25 September 2025. Hasil seleksi diumumkan pada 26 September, sedangkan daftar ulang penerima beasiswa dijadwalkan 29 September–1 Oktober 2025.

Beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa asal Surabaya dengan keterbatasan ekonomi. Adapun syarat utama antara lain ber-KTP Surabaya, belum menikah, tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain, serta bukan mahasiswa aktif di perguruan tinggi negeri (PTN).

Penerima beasiswa akan memperoleh bantuan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai ketentuan perguruan tinggi masing-masing, uang saku bulanan, serta biaya penunjang perkuliahan.

“Dengan adanya beasiswa ini, mahasiswa bisa lebih fokus belajar tanpa terbebani masalah biaya,” katanya.

Pendaftaran dilakukan melalui laman resmi besmart.surabaya.go.id. Informasi lebih lanjut juga dapat diakses melalui WhatsApp 08213287798 atau akun Instagram @surabaya.muda dan @disbudporaparsby.