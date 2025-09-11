JPNN.com

Kamis, 11 September 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Paginya Gerimis, Siang Sampai Malam Cerah Hingga Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (11/9) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Donomulyo. Kawasan lainnya cerah hingga gerimis.

Siang sampai malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-33 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Pagi sampai malam cerah hingga berawan dan berangin.
