Cuaca Jawa Timur 11 September 2025, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (11/9).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kediri, Kota Kediri, Kota Malang, Malang, Pacitan, dan Ponorogo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Kota Blitar dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Kota Blitar, Kota Probolinggo, dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Banyuwangi, Bondowoso, Kota Probolinggo, Pacitan, dan Tuban berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 15-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)