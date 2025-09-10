Ekspansi ke Surabaya, Manulife Buka Kantor GA BYOND di Ciputra World

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil, PT Manulife Indonesia justru mengambil langkah ekspansif dengan meresmikan kantor pemasaran mandiri baru bertajuk General Agency (GA) BYOND Agency Surabaya.

Kantor ini berlokasi strategis di Jalan Mayjen Sungkono No. 87–89, Ciputra World Surabaya.

Pembukaan kantor GA BYOND menjadi bagian dari strategi Manulife Indonesia untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan asuransi berkualitas, khususnya di Jawa Timur yang tengah menunjukkan kinerja ekonomi positif.

“Jawa Timur berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 persen secara tahunan (YoY) pada triwulan II 2025. Ini merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa,” ujar General Manager Agency Manulife Indonesia William Satriadi Soetrisno saat peresmian kantor, Selasa (9/9).

Menurut William, tingginya laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mencerminkan potensi pasar yang menjanjikan, terutama dalam sektor keuangan dan perlindungan asuransi.

“Pembukaan GA BYOND Surabaya bukan sekadar ekspansi bisnis, tetapi juga bentuk komitmen Manulife untuk meningkatkan inklusi asuransi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” imbuhnya.

Acara peresmian turut dihadiri Harryanto Juwono (GA Senior Territory Head East) serta Robert Theisjen (Kepala Kantor Pemasaran Mandiri BYOND Agency Surabaya).

William menyatakan pembukaan GA BYOND Surabaya sejalan dengan misi Manulife untuk melindungi lebih banyak keluarga Indonesia.