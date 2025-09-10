Wali Kota Eri Terima 15 Aduan Pungli, Nilainya Rp500 Ribu Hingga Rp1 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan telah menerima 15 laporan dugaan pungutan liar (pungli) terkait layanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Laporan itu dia terima langsung dari warga melalui pesan WhatsApp maupun media sosial.

“Semua laporan ini akan kami tindaklanjuti. Namun, saya tegaskan jika ada bukti dan terbukti benar, maka sanksinya akan tegas. Setelah ada penandatanganan pernyataan ini, siapapun yang kedapatan melakukan pungli akan langsung diberhentikan,” kata Eri saat di Graha Sawunggaling, Selasa (9/9).

Dia menyebut nominal uang yang dilaporkan bervariasi, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta.

“Jumlahnya macam-macam, ada yang Rp500 ribu, Rp1 juta, bahkan Rp1,5 juta. Ini jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.

Kasus pungli sebelumnya juga sempat mencuat di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang.

Eri turun langsung memerintahkan lurah dan camat setempat untuk mengecek laporan keterlibatan seorang Ketua RT.

Eri menyebut,selain ASN, pengurus RT maupun RW yang terbukti melakukan pungli juga akan mendapat sanksi sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022.