Tepis Lesu Industri Tekstil, PT IGN Buka Pabrik Baru Hadirkan Koleksi Terbaru LETTI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah tekanan berat yang menghantam industri tekstil nasional, mulai dari penutupan pabrik, PHK massal, hingga banjir produk impor, PT Indo Gaya Nusantara (PT IGN) justru mengambil langkah berani.

Perusahaan ini meresmikan pabrik tekstil baru seluas setengah hektar di kawasan Cikarang.

Founder PT IGN, Beny Kurniawan menyatakan ekspansi ini bukan semata soal kapasitas produksi, melainkan bentuk optimisme menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri sekaligus membuka lapangan kerja baru.

“Sejak awal, prinsip kami sederhana: kualitas tidak boleh ditawar. Pabrik baru ini kami dirikan bukan hanya untuk memperbesar kapasitas produksi, tetapi juga sebagai wujud keyakinan tekstil Indonesia tetap bisa bersaing, bahkan di tengah tantangan global,” ujar Beny dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9).

Beny sendiri bukan orang baru di dunia tekstil. Lebih dari 20 tahun dia merintis usaha dari nol hingga kini produk PT IGN tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia.

Tahun lalu, PT IGN meluncurkan LETTI, brand modest fashion premium untuk pria dan anak laki-laki. Koleksinya berupa kemeja reguler, collarless shirt (kemeja Shanghai/koko), hingga kurta.

Beberapa seri bahkan dirancang untuk ayah-anak agar bisa tampil serasi lintas generasi.

Dalam rangka peresmian pabrik, PT IGN menggelar trunk show koleksi terbaru LETTI bertajuk ‘Desert Mirage’. Uniknya, para karyawan yang sehari-hari bekerja di balik proses produksi tampil sebagai model di atas panggung.