JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Erick Thohir Akui Korsel Kuat, Tetapi Janjikan Regulasi Baru untuk Timnas

Erick Thohir Akui Korsel Kuat, Tetapi Janjikan Regulasi Baru untuk Timnas

Rabu, 10 September 2025 – 16:31 WIB
Erick Thohir Akui Korsel Kuat, Tetapi Janjikan Regulasi Baru untuk Timnas - JPNN.com Jatim
Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kanan) menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia U-23 melawan Timnas Korea Selatan U-23 dalam kualifikasi Grup J Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (9/9/2025). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir meminta Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, melakukan evaluasi menyeluruh usai timnas U-23 Indonesia gagal menembus putaran final Piala Asia U-23 2026.

"Saya rasa kita kalah terhormat. Nanti saya akan meminta direktur teknik untuk meninjau semuanya, tidak hanya hasil hari ini, tetapi juga persiapan ke depan,” ujar Erick di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9) malam.

Erick tetap mengapresiasi skuad Garuda Muda yang dinilai sudah berusaha maksimal dengan berbagai formasi, mulai dari 4-3-3 hingga 3-5-2, meski akhirnya kalah tipis 0-1 dari Korea Selatan (Korsel).

Baca Juga:

Menurutnya, hasil tersebut memang bukan hal yang bagus, namun sudah menjadi capaian maksimal tim saat ini mengingat lawan yang dihadapi adalah salah satu tim terkuat di Asia.

“Kalah 1-0 dari Korea memang tidak bagus, tapi mereka tim yang kuat,” ucapnya.

Mantan Presiden Inter Milan itu menambahkan Exco PSSI telah membahas rancangan regulasi baru untuk meningkatkan kualitas liga, pembinaan pemain muda, hingga persiapan tim nasional.

Baca Juga:

"Sudah kami bahas tadi bersama Exco, bagaimana kedepannya agar Liga, pemain dan timnas Indonesia bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Indonesia finis sebagai runner-up Grup J dengan empat poin, Namun, gagal merebut tiket ke Piala Asia U-23 2026 karena tak masuk daftar runner-up terbaik. 

Timnas Indonesia U-23 gagal lolos ke Piala Asia 2026, Erick Thohir minta evaluasi PSSI.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Ketum PSSI Erick Thohir regulasi timnas indonesia Timnas Indonesia U-23 piala asia u-23 kualifikasi piala asia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU