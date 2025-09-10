Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Siang Gerimis di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (10/9) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siangnya Blimbing dan Kedungkandang hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Sore dan malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Turen. Kawasan lainnya berawan hingga gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Jabung, Lawang, Pakis, Poncokusumo, Singosari, dan Tumpang. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sore dan malamnya cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-26 derajat celsius.