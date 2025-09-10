Cuaca Jawa Timur 10 September 2025, Pagi-Sore Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (10/9).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Mojokerto, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pamekasan, Probolinggo, Sumenep, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Kota Probolinggo, Nganjuk, Pasuruan, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

Sorenya gerimis mengguyur Kota Madiun dan Madiun. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-26 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)