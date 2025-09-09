Pria Berbaju Hijau Ceburkan Diri ke Sungai Jagir Ditemukan Tewas, Inilah Identitasnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pria berbaju hijau lengan panjang yang dilaporkan menceburkan diri ke Sungai Jagir, Wonokromo, Surabaya, Selasa (9/9) ditemukan dalam kondisi tewas.

Sekitar pukul 17.35 WIB, korban ditemukan mengapung berjarak sekitar 140 meter dari pintu air Sungai Jagir.

“Tim SAR gabungan segera merapatkan dua perahu karet untuk mengevakuasi jenazah korban yang mulai terbawa arus sungai,” kata Komandan Tim Basarnas Surabaya Andi Pamudji.

Setelah dievakuasi, tim Inafis melakukan pemeriksaan sebelum jenazah dibawa ke RSU dr Soetomo Surabaya.

Selain itu, identitas korban juga telah dikonfirmasi oleh keluarga. Korban ialah Agus Susanto (59) warga Tenggilis, Surabaya.

“Anak dan menantu korban sudah melihat foto dan rekaman CCTV dari Perum Jasa Tirta I di pintu air Jagir, dan memastikan identitas korban ialah Agus Susanto warga Tenggilis, Surabaya,” jelas Andi.

Pencarian dilakukan dengan mengerahkan tim penyelam Basarnas, Damkar, dan BPBD Kota Surabaya dalam tiga sorti.

Selain penyelaman, tim gabungan juga melakukan manuver dengan perahu karet serta penyisiran hingga 500 meter ke arah timur dari lokasi kejadian.