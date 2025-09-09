Epson Luncurkan TM-T82IV, Performa Lebih Baik dengan Bentuk Ringkas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Epson mengumumkan peluncuran printer thermal point-of-sale (POS) terbaru, TM-T82IV yang dirancang memenuhi kebutuhan bisnis ritel dan F&B modern serba cepat dengan volume transaksi tinggi.

Dibuat dengan fokus pada kecepatan, keandalan, dan integrasi yang mulus, TM-T82IV menghadirkan performa lebih baik dalam bentuk yang ringkas.

Head of Product Marketing Printer Epson Indonesia Syahrizal Aprianto mengatakan seiring meningkatnya ketergantungan bisnis pada sistem POS yang efisien, kebutuhan printer berkecepatan tinggi dan minim perawatan menjadi makin penting.

Menurutnya, pasar global printer struk POS diproyeksikan hampir tiga kali lipat pada tahun 2033.

“Peningkatan itu didorong oleh pertumbuhan e-commerce, meningkatnya adopsi sistem POS mobile, serta pertumbuhan berkelanjutan penjualan ritel di seluruh dunia,” ungkap Syahrizal dalam keterangan tertulis, Selasa (9/9).

Dia menjelaskan seri TM-T82IV meneruskan kesuksesan pendahulunya TM-T82III yang kini hadir dengan peningkatan spesifikasi perangkat keras dan desain lebih kokoh. Namun, tetap mempertahankan kecepatan cetak hingga 250mm/detik.

“Peningkatan ini menjadikan TM-T82IV solusi yang kuat, tahan lama, dan serbaguna untuk bisnis yang menghadapi periode transaksi padat,” jelasnya.

Perawatan Lebih Mudah dengan Desain Inovatif

Dengan ukuran 14,6 x 19,9 x 14,6 cm dan bobot hanya 1,7 kg, TM-T82IV ringkas, tetapi tangguh dengan kebutuhan perawatan minimal. Permukaan bodinya kini lebih halus, memudahkan proses pembersihan dibandingkan model sebelumnya—peningkatan penting untuk lingkungan sibuk seperti dapur restoran.