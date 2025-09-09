Tim SAR Terjunkan Penyelam Cari Keberadaan Pria Tenggelam di Sungai Jagir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim SAR gabungan terjun mencari keberadaan seorang pria paruh baya yang menceburkan diri ke Sungai Jagir, Selas (9/9).

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengungkapkan sebelum pencarian pihaknya menerima laporan dari warga adanya pria tak dikenal melompat ke Sungai Jagir.

"Kami menerima info sekitar pukul 10.00 WIB kurang tadi, ada saksi mata melihat pria melompat ke Sungai Jagir. Kemudian kami kerahkan satu tim rescue dari Kantor SAR Surabaya menuju lokasi kejadian,” jelas Nanang.

Pencarian dilakukan bersama tim gabungan dari Basarnas Surabaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, Pemadam Kebakaran, Kepolisian, Palang Merah Indonesia serta sukarelawan.

Ada satu tim penyelam juga diturunkan, sedangkan tiga perahu karet dikerahkan untuk menyisir aliran sungai.

Hingga berita ditulis, identitas pria tersebut belum diketahui.

Komandan Tim Basarnas Surabaya Andi Pamudji menambahkan berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi mata, korban terlihat mengenakan baju lengan panjang berwarna hijau terang, bercelana hitam serta bertopi putih.

“Warga sekitar belum ada yang melaporkan adanya orang hilang. Berdasarkan informasi saksi maupun CCTV, diperkirakan korban berjenis kelamin pria lanjut usia,” kata Andi.