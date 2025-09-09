Geger! Pria Berbaju Hijau Nekat Ceburkan diri ke Sungai Jagir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pria berbaju lengan panjang warna hijau terjun dari pintu air Sungai Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Selasa (9/9). Aksi nekat tersebut terekam kamera CCTV dan menggegerkan warga sekitar.

Seorang saksi mata bernama Frantino mengungkapkan detik-detik pria tersebut menceburkan diri ke Sungai Jagir tersebut.

Dia awalnya mengira pria itu menyeberang jalan raya ke arah pintu air peninggalan zaman Belanda tersebut.

“Aku lihat ada orang baju hijau jalan ke sini, tak kira mau ke jalan raya. Jam sembilan pas dia ke sini turun,” ungkap Frantino dalam unggahan Instagram 112 Surabaya.

Tak lama kemudian, pria tersebut melompat dan hanya kelihatan separuh badan saja di dalam sungai hingga akhirnya menghilang.

“(Lalu) lima menit lagi dia nyemplung, lama-kelamaan kelihatan seleher. Tak kira itu bercanda,” ujarnya.

Menurutnya, pria yang diperkirakan berusia 50-60 tahun itu mengenakan kaus hijau dengan celana pendek hitam dan topi putih.

Setelah menceburkan diri, tubuhnya sempat terlihat mengapung. Namun, tak lama kemudian hilang terbawa arus.