JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Geger! Pria Berbaju Hijau Nekat Ceburkan diri ke Sungai Jagir

Geger! Pria Berbaju Hijau Nekat Ceburkan diri ke Sungai Jagir

Selasa, 09 September 2025 – 15:33 WIB
Geger! Pria Berbaju Hijau Nekat Ceburkan diri ke Sungai Jagir - JPNN.com Jatim
Pria berbaju lengan panjang warna hijau terekam kamera CCTV menceburkan diri ke Sungai Jagir, Selasa (9/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pria berbaju lengan panjang warna hijau terjun dari pintu air Sungai Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Selasa (9/9). Aksi nekat tersebut terekam kamera CCTV dan menggegerkan warga sekitar.

Seorang saksi mata bernama Frantino mengungkapkan detik-detik pria tersebut menceburkan diri ke Sungai Jagir tersebut.

Dia awalnya mengira pria itu menyeberang jalan raya ke arah pintu air peninggalan zaman Belanda tersebut.

Baca Juga:

“Aku lihat ada orang baju hijau jalan ke sini, tak kira mau ke jalan raya. Jam sembilan pas dia ke sini turun,” ungkap Frantino dalam unggahan Instagram 112 Surabaya.

Tak lama kemudian, pria tersebut melompat dan hanya kelihatan separuh badan saja di dalam sungai hingga akhirnya menghilang.

“(Lalu) lima menit lagi dia nyemplung, lama-kelamaan kelihatan seleher. Tak kira itu bercanda,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurutnya, pria yang diperkirakan berusia 50-60 tahun itu mengenakan kaus hijau dengan celana pendek hitam dan topi putih.

Setelah menceburkan diri, tubuhnya sempat terlihat mengapung. Namun, tak lama kemudian hilang terbawa arus.

Pria berbaju lengan panjang warna hijau mendadak nekat menceburkan diri ke Sungai Jagir menggegerkan warga sekitar.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   sungai jagir pria menceburkan diri bunuh diri pria loncat ke sungai Kali Jagir surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU