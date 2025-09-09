Indekos 3 Lantai di Sidosermo Surabaya Kebakaran, 1 Warga Mengalami Luka Bakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indekos tiga lantai di Jalan Sidosermo III Nomor 28 B, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya kebakaran, Selasa (9/9).

Api melalap lantai dua dan tiga bangunan tersebut hingga mengakibatkan seorang warga luka bakar ringan.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Wasis Sutikno mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran rumah pukul 06.50 WIB. Sebanyak 14 unit tempur dan lima unit tim rescue dikerahkan menuju lokasi.

“Unit pertama dari Pos Kalirungkut tiba di lokasi pukul 06.56 WIB dan langsung melakukan pemadaman,” ujar Wasis.

Menurut Wasis, petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan saat memadamkan api lantaran akses menuju titik kejadian terlalu sempit, hanya sekitar 1,5 meter luasnya.

Namun, berkat kesigapan tim pemadam, api akhirnya bisa dijinakkan.

“Api pokok dipadamkan sekitar pukul 07.55 WIB, sedangkan pembasahan selesai dan kondisi dinyatakan aman pukul 09.10 WIB,” jelasnya.

Bangunan utama di lantai dua dan tiga seluas 5 x 20 meter yang difungsikan sebagai indekos terbakar habis habis, sedangkan lantai dasar hanya hangus sekitar 70 persen. Diduga, di tiap kamar indekos terdapat kompor elpiji sehingga mempercepat penyebaran api.