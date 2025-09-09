Sekolah di Jatim Wajib Miliki Toilet Bersih, Ini Pesan Aries Agung Paewai

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim Aries Agung Paewai menyatakan sekolah tidak hanya dituntut meningkatkan mutu pendidikan, tetapi wajib menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat, termasuk toilet guru maupun siswa.

Hal itu disampaikan Aries saat meresmikan fasilitas Toilet Bersih di SMKN 1 Mejayan dan SMKN 1 Wonoasri, Kabupaten Madiun, Senin (8/9).

Menurut Aries, kebersihan toilet mencerminkan kebersihan mental, kesehatan fisik, serta moralitas warga sekolah.

“Suasana sekolah yang menyenangkan harus tercermin dari lingkungan yang bersih. Anak-anak lebih fokus, semangat dan nyaman belajar dengan lingkungan yang sehat,” ujarnya.

Aries menambahkan toilet bersih menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman bagi murid. Dia juga menegaskan cita-citanya agar setiap sekolah negeri di Jawa Timur memiliki toilet yang bersih dan layak.

“Kalau toilet kotor dan tidak terawat, tentu akan mengganggu aktivitas di sekolah bahkan menjadi sarana penyebaran penyakit,” tuturnya.

Dalam kunjungan itu, Aries juga meninjau fasilitas sekolah lain, termasuk pemanfaatan lahan kosong untuk School Food Care atau ketahanan pangan.

Dukungan ini, kata Aries, diharapkan menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus menghadirkan lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau.