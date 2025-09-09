JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Sekolah di Jatim Wajib Miliki Toilet Bersih, Ini Pesan Aries Agung Paewai

Sekolah di Jatim Wajib Miliki Toilet Bersih, Ini Pesan Aries Agung Paewai

Selasa, 09 September 2025 – 12:37 WIB
Sekolah di Jatim Wajib Miliki Toilet Bersih, Ini Pesan Aries Agung Paewai - JPNN.com Jatim
Kadindik Jatim Aries Agung Paewai saat meninjau fasilitas Toilet Bersih di SMKN 1 Mejayan, Madiun, Senin (8/9). Foto: Dok. Dindik Jatim

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim Aries Agung Paewai menyatakan sekolah tidak hanya dituntut meningkatkan mutu pendidikan, tetapi wajib menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat, termasuk toilet guru maupun siswa.

Hal itu disampaikan Aries saat meresmikan fasilitas Toilet Bersih di SMKN 1 Mejayan dan SMKN 1 Wonoasri, Kabupaten Madiun, Senin (8/9).

Menurut Aries, kebersihan toilet mencerminkan kebersihan mental, kesehatan fisik, serta moralitas warga sekolah.

Baca Juga:

“Suasana sekolah yang menyenangkan harus tercermin dari lingkungan yang bersih. Anak-anak lebih fokus, semangat dan nyaman belajar dengan lingkungan yang sehat,” ujarnya.

Aries menambahkan toilet bersih menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman bagi murid. Dia juga menegaskan cita-citanya agar setiap sekolah negeri di Jawa Timur memiliki toilet yang bersih dan layak.

“Kalau toilet kotor dan tidak terawat, tentu akan mengganggu aktivitas di sekolah bahkan menjadi sarana penyebaran penyakit,” tuturnya.

Baca Juga:

Dalam kunjungan itu, Aries juga meninjau fasilitas sekolah lain, termasuk pemanfaatan lahan kosong untuk School Food Care atau ketahanan pangan.

Dukungan ini, kata Aries, diharapkan menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus menghadirkan lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau.

Kadindik Jatim Aries Agung Paewai menyatakan toilet bersih menjadi cerminan mutu pendidikan Jawa Timur.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Dinas pendidikan jatim kadindik jatim aries agung paewai toilet bersih toilet bersih sekolah berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU