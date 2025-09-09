Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

JPNN.com

Selasa, 09 September 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (9/9) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kedungkandang. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malamnya diguyur gerimis di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Dau, dan Jabung, Ngajum, Poncokusumo, Pujon, Tirtoyudo, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sore dan malamnya diguyur gerimis di seluruh kawasan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
