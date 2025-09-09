Suporter Timnas Indonesia Meninggal Saat Nonton Pertandingan di GBT, Diduga Sesak Napas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kabar duka datang dari dunia sepak bola. Suporter Ultras Garuda atau Timnas Indonesia Djalu Ariel Fristianto dilaporkan meninggal dunia saat menonton pertandingan melawan Lebanon dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada Senin (8/9).

Djalu yang saat itu berada di Gate 17 tiba-tiba merasa sesak napas hingga tak sadarkan diri sekitar pukul 20.15 WIB.

Korban langsung dibawa ke posko kesehatan dan dirujuk Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH). Namun, warga asal Lamongan itu dinyatakan meninggal dunia.

Kabar itu sampai ditelingan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya korban.

“Ingin mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu suporter Ultras Garuda saudara Djalu Ariel Fristianto” kata Erick seusai pertandingan.

Setelah ini, Erick akan melakukan takziah ke rumah korban serta menyampaikan duka yang mendalam.

Baca Juga: Chinese Taipei Ungkap Faktor Kekalahan Lawan Timnas Indonesia

“Insyaallah habis ini juga saya akan menengok. Saya rasa dari Pemda Jawa Timur dan juga Surabaya sama saya rasa belasungkawa yang mendalam,” ucap Erick. (mcr23/jpnn)