Cuaca Jawa Timur 9 September 2025, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (9/9).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Jember, Kota Blitar, Lamongan, Lumajang, Sampang, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sorenya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kota Malang, Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 15-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 23-35 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas.