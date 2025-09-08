KBS Direvitalisasi, UC Libatkan 300 Mahasiswa Bawa Konsep Modern

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) melalui School of Creative Industry (SCI) bekerja sama dengan Kebun Binatang Surabaya (KBS) untuk proyek rebranding dan revitalisasi.

Kolaborasi ini diharapkan mengangkat ikon legendaris Kota Pahlawan itu menjadi kebun binatang modern yang ramah keluarga dan relevan dengan generasi muda.

Koordinator program sekaligus dosen Arsitektur UC Laurensia Maureen Nuradhi mengatakan kerja sama ini melibatkan lintas disiplin dari lima fakultas. Total ada delapan proyek yang dijalankan, mulai dari penataan kawasan, desain seragam, branding, hingga pelatihan bisnis dan digital marketing.

“Yang dikebut pertama kali itu Gerbang Komodo. Rangka sudah ada, sekarang kami siapkan konsep desain bersama dosen, mahasiswa, dan tim KBS. Selanjutnya revitalisasi tampak depan, interior, sampai lighting di akuarium indoor,” ujar Maureen seusai penandatanganan MoU di area feeding Jerapah KBS, Senin (8/9).

Fakultas Industri Kreatif akan fokus pada arsitektur kawasan dan tenant. Mahasiswa fashion merancang seragam karyawan sesuai zona satwa, sedangkan Visual Communication Design menggarap branding, merchandise, dan strategi promosi.

Fakultas Pariwisata memberi pelatihan tren event dan hospitality, sedangkan Fakultas Entrepreneurship dan Informatika memperkuat model bisnis, riset pasar, serta digital marketing.

“Mahasiswa yang terlibat bisa 150–300 orang dari berbagai kelas. MoU berlaku dua tahun dan dikerjakan bertahap,” katanya.

Direktur Operasional dan Umum KBS Nurika Widyasanti menyambut positif kerja sama ini sebagai kolaborasi perdana dengan perguruan tinggi.