Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Siang Gerimis, Sore-Malam Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (8/9) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading,

Sore dan malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Dau, dan Tirtoyudo gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 9-23 kilometer per jam.