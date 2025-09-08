Cuaca Jawa Timur 8 September 2025, Pagi dan Siang Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (8/9).

Paginya Kota Malang dan Lumajang hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Kota Malang dan Lumajang masih gerimis. Beberapa jam kemudian reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah dan berawan.

Sorenya Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-28 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)