Pokemon Ramaikan Gelora Delta Sidoarjo, Ribuan Anak Antusias Bertemu Pikachu

Minggu, 07 September 2025 – 12:07 WIB
Pikachu berseragam Timnas Indonesia muncul di Gelora Delta Sidoarjo, bikin anak-anak heboh. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - The Pokemon Company menggelar acara spesial bagi penggemar sepak bola Indonesia di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Sabtu (6/9).

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian program kontribusi sosial The Pokemon Company, yang sebelumnya juga aktif berkolaborasi dengan atlet Timnas Indonesia, mendukung Piala Pertiwi U-14 & U-16 2025, hingga membuat konten latihan sepak bola bersama pemain nasional.

Presiden Direktur The Pokemon Company Tsunekazu Ishihara mengatakan kegiatan ini diadakan untuk menghadirkan pengalaman berbeda bagi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung perkembangan olahraga.

“Pokemon bukan hanya hadir melalui game, film, atau animasi. Kami juga ingin mendukung mimpi anak-anak melalui olahraga, dengan cara memberikan pengalaman berharga yang membekas dalam ingatan mereka,” ujar Ishihara.

Di luar stadion, ribuan pengunjung disuguhi berbagai konten hiburan, mulai dari Meet & Greet dengan Pikachu berseragam Timnas Indonesia, booth foto dengan latar acara, hingga Kids Carnival yang penuh permainan seru bagi anak-anak.

Tak hanya itu, The Pokemon Company juga mengundang 1.000 anak dari klub sepak bola di Surabaya dan sekitarnya untuk menyaksikan langsung pertandingan profesional.

Mereka juga mendapat seragam spesial berhias Pikachu, yang menambah semarak suasana.

Menurut Ishihara, program ini bertujuan menumbuhkan semangat dan harapan bagi anak-anak yang kelak menjadi generasi penerus bangsa.

