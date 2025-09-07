Restoran Pandawa, Surga Kuliner Indonesia di Jantung Kota Sydney

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aroma masakan Indonesia kini makin akrab di pusat bisnis Kota Sydney. Restoran Pandawa Nasi Bungkus, yang berdiri di 220 Pitt Street, CBD Sydney menjadi magnet baru bagi pecinta kuliner Nusantara maupun warga lokal.

Dengan kapasitas lebih dari 150 orang dan fasilitas ruang VIP, Pandawa tercatat sebagai restoran Indonesia terbesar di Sydney. Sejak dibuka pertengahan 2023, tempat ini langsung populer sebagai destinasi kuliner utama perantau Indonesia dan masyarakat Australia.

Menu yang disajikan beragam: nasi uduk beralas daun pisang, penyetan, nasi padang, nasi kuning, bakso Pandawa, rawon, sate ayam, gado-gado, hingga sop buntut dan soto betawi.

Ciri khas tradisi kuliner Indonesia terasa kuat, salah satunya pada nasi bungkus yang dibalut daun pisang dengan aroma khas tanah air.

Tak hanya menu utama, Pandawa juga menonjolkan minuman dan pencuci mulut tradisional seperti es campur, es teler, es doger, dan es buah.

“Setiap menu kami ramu dengan bahan otentik agar bisa memanjakan lidah pelanggan,” ujar salah satu penggagas Pandawa Sugiarto Wijono dalam keterangan tertulis, Minggu (7/9).

Baca Juga: Bakso Pandawa Jadi Andalan Baru Kehangatan Indonesia Saat Musim Dingin di Sydney

Pendiri lainnya Lily Tenacious Wijono menambahkan kombinasi buah segar Australia dengan resep tradisional Indonesia memberi pengalaman berbeda bagi pelanggan.

“Kami ingin es tradisional Indonesia dikenal di mancanegara,” ucapnya.