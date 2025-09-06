Suara Shanun Rahmani Bikin Merinding Saat Nyanyikan Ibu Pertiwi di Tugu Pahlawan
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ribuan pasang mata terhanyut ketika lantunan lagu Ibu Pertiwi menggema di Tugu Pahlawan, Surabaya.
Suara merdu itu datang dari Shanun Rahmani, penyanyi muda berbakat asal Kota Pahlawan.
Penampilan Shanun hadir di momen sakral Ikrar Jogo Suroboyo yang digelar Pemkot Surabaya bersama Forkopimda dan perwakilan masyarakat pada Kamis (4/9).
Suara beningnya membuat hadirin merinding, menambah khidmat acara kebangsaan tersebut.
“Ketika Shanun menyanyikan Ibu Pertiwi, rasanya bukan hanya suara yang terdengar, tapi juga jiwa seorang anak muda yang begitu mencintai Indonesia,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang hadir.
Shanun bukan wajah baru di dunia seni. Siswi SMPN 19 Surabaya ini merupakan Ning Cilik Surabaya 2024 sekaligus pemenang FLS3N kategori menyanyi solo tingkat kota.
Di usianya yang masih belia, Shanun membuktikan generasi muda mampu menjaga nilai budaya sekaligus menyalakan semangat nasionalisme.
Di hadapan para pemimpin kota, ormas, dan ribuan warga, Shanun menjadi simbol harapan penerus Surabaya yang bisa menyuarakan cinta tanah air lewat seni. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
