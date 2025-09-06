Pelantikan PW DMI Jatim, JK: Masjid Harus Jadi Motor Kemajuan Masyarakat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Timur periode 2025–2030 resmi dilantik di Gedung Islamic Centre Surabaya, Sabtu (6/9).

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum DMI yang juga Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Ribuan undangan yang terdiri dari takmir masjid, pengurus DMI kabupaten/kota, hingga organisasi Islam se-Jatim turut memadati lokasi acara.

KH Sudjak, M.Ag., terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Wilayah pada 25 Mei lalu, dipercaya memimpin PW DMI Jatim periode 2025–2030.

Dia didampingi Drs H Suhadi sebagai sekretaris dan Hj Nur Syamsiah sebagai bendahara.

Dalam sambutannya, KH Sudjak menegaskan bahwa amanah ini merupakan tanggung jawab besar untuk menjadikan masjid pusat dakwah, pendidikan, sekaligus penguatan persaudaraan umat Islam.

Dia menekankan sejumlah program prioritas, antara lain Uang Kehormatan Imam Masjid (UKIM), Masjid Award, serta pengembangan Ekosistem Industri Halal.

“Masjid tidak boleh hanya jadi tempat ibadah, tetapi juga penggerak kemajuan umat. Kami harus berjalan bersama untuk membangun masyarakat Jawa Timur,” tegas KH. Sudjak.