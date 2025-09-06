JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Duka Damkar Surabaya: Petugas Gugur Tersengat Listrik di Sememi Jaya

Duka Damkar Surabaya: Petugas Gugur Tersengat Listrik di Sememi Jaya

Sabtu, 06 September 2025 – 20:22 WIB
Duka Damkar Surabaya: Petugas Gugur Tersengat Listrik di Sememi Jaya - JPNN.com Jatim
Ilustrasi pemadam saat memadamkan kebakaran rumah. Foto: Dok. 112 Surabaya.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Duka menyelimuti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya. 

Seorang petugas Damkar bernama Edi, Komandan Regu Pos Kandangan, gugur saat bertugas memadamkan kebakaran di Jalan Sememi Jaya VIII, Benowo, Jumat (5/9) dini hari.

Kepala DPKP Surabaya Laksita Rini Sevriani menjelaskan api dilaporkan muncul sekitar pukul 23.00 WIB. Tim Damkar dari Pos Kandangan bersama regu lain langsung diterjunkan ke lokasi.

Baca Juga:

Saat melakukan pembasahan, Edi yang memasuki rumah diduga tak sengaja tersengat kabel listrik yang menjuntai.

Duka Damkar Surabaya: Petugas Gugur Tersengat Listrik di Sememi Jaya

Ucapan belasungkawa atas gugurnya petugas DPKP Surabaya Edi yang meninggal saat bertugas memadamkan kebakaran rumah di Sememi Jaya. Foto: Source for JPNN

Baca Juga:

“Mungkin Pak Edi-nya waktu itu (tidak sengaja) terkena kabel yang ternyata masih teraliri listrik itu, sehingga kesetrum,” ungkap Rini.

Rini menyebut kondisi MCB (miniature circuit breaker) sebelumnya sudah dipastikan dalam kondisi mati.

Petugas DPKP Surabaya gugur tersengat listrik saat memadamkan kebakaran di Sememi Jaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   DPKP Surabaya petugas damkar meninggal pemadam kebakaran meninggal kebakaran Surabaya kebakaran rumah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU