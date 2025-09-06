Duka Damkar Surabaya: Petugas Gugur Tersengat Listrik di Sememi Jaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Duka menyelimuti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya.

Seorang petugas Damkar bernama Edi, Komandan Regu Pos Kandangan, gugur saat bertugas memadamkan kebakaran di Jalan Sememi Jaya VIII, Benowo, Jumat (5/9) dini hari.

Kepala DPKP Surabaya Laksita Rini Sevriani menjelaskan api dilaporkan muncul sekitar pukul 23.00 WIB. Tim Damkar dari Pos Kandangan bersama regu lain langsung diterjunkan ke lokasi.

Saat melakukan pembasahan, Edi yang memasuki rumah diduga tak sengaja tersengat kabel listrik yang menjuntai.

Ucapan belasungkawa atas gugurnya petugas DPKP Surabaya Edi yang meninggal saat bertugas memadamkan kebakaran rumah di Sememi Jaya. Foto: Source for JPNN

“Mungkin Pak Edi-nya waktu itu (tidak sengaja) terkena kabel yang ternyata masih teraliri listrik itu, sehingga kesetrum,” ungkap Rini.

Rini menyebut kondisi MCB (miniature circuit breaker) sebelumnya sudah dipastikan dalam kondisi mati.