JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini PKKMB FTEIC Untag Surabaya Kenalkan Fakultas Baru dengan 4 Prodi Berbasis Teknologi

PKKMB FTEIC Untag Surabaya Kenalkan Fakultas Baru dengan 4 Prodi Berbasis Teknologi

Sabtu, 06 September 2025 – 18:00 WIB
PKKMB FTEIC Untag Surabaya Kenalkan Fakultas Baru dengan 4 Prodi Berbasis Teknologi - JPNN.com Jatim
Untag Surabaya memperkenalkan fakultas baru dengan empat prodi berbasis teknologi kepada mahasiswa baru. Foto: Humas Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) Untag Surabaya sukses menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat fakultas pada 3–4 September 2025.

Ratusan mahasiswa baru mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias sebagai awal perjalanan akademik mereka di salah satu fakultas termuda Untag Surabaya.

Ketua Pelaksana PKKMB FTEIC Adrian Maulana dari Prodi Teknik Elektro menyambut hangat para mahasiswa baru.

Baca Juga:

“Galilah ilmu sebanyak-banyaknya, jalin relasi seluas-luasnya, serta ciptakan pengalaman dan prestasi sebanyak-banyaknya,” ujar Adrian.

Dekan FTEIC Ir Aris Heri Andriawan, M.T., menambahkan PKKMB menjadi momen penting untuk mengenal lebih dekat lingkungan fakultas.

“Semoga aktivitas perkuliahan kalian lancar dan mampu meraih banyak prestasi,” katanya.

Baca Juga:

FTEIC resmi berdiri pada 2025 setelah sebelumnya rumpun ilmu elektro dan informatika tergabung dalam Fakultas Teknik. Fakultas ini menaungi empat program studi, yakni Teknik Elektro, Teknik Informatika, Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin), serta Artificial Intelligence and Robotics (AIRO).

Pada hari kedua, mahasiswa baru mengikuti PKKMB di tingkat program studi. Mereka diperkenalkan dengan ruang kelas, laboratorium, serta dosen-dosen pengampu.

Untag Surabaya memperkenalkan fakultas baru dengan empat prodi berbasis teknologi kepada mahasiswa baru.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   untag surabaya PKKMB Untag Surabaya PKKMBFTEIC prodi baru untag surabaya mahasiswa baru berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU