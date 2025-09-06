PKKMB FTEIC Untag Surabaya Kenalkan Fakultas Baru dengan 4 Prodi Berbasis Teknologi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) Untag Surabaya sukses menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat fakultas pada 3–4 September 2025.

Ratusan mahasiswa baru mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias sebagai awal perjalanan akademik mereka di salah satu fakultas termuda Untag Surabaya.

Ketua Pelaksana PKKMB FTEIC Adrian Maulana dari Prodi Teknik Elektro menyambut hangat para mahasiswa baru.

“Galilah ilmu sebanyak-banyaknya, jalin relasi seluas-luasnya, serta ciptakan pengalaman dan prestasi sebanyak-banyaknya,” ujar Adrian.

Dekan FTEIC Ir Aris Heri Andriawan, M.T., menambahkan PKKMB menjadi momen penting untuk mengenal lebih dekat lingkungan fakultas.

“Semoga aktivitas perkuliahan kalian lancar dan mampu meraih banyak prestasi,” katanya.

FTEIC resmi berdiri pada 2025 setelah sebelumnya rumpun ilmu elektro dan informatika tergabung dalam Fakultas Teknik. Fakultas ini menaungi empat program studi, yakni Teknik Elektro, Teknik Informatika, Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin), serta Artificial Intelligence and Robotics (AIRO).

Pada hari kedua, mahasiswa baru mengikuti PKKMB di tingkat program studi. Mereka diperkenalkan dengan ruang kelas, laboratorium, serta dosen-dosen pengampu.