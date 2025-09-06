Kebakaran Dua Rumah di Dupak Surabaya, 1 Warga Tewas Lompat dari Lantai 2

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran hebat melanda dua rumah di Jalan Dupak Timur III No. 19 dan 21, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Sabtu (6/9) pagi.

Dalam insiden ini, satu orang dilaporkan meninggal dunia setelah nekat melompat dari lantai dua rumah yang terbakar.

Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Wasis Sutikno mengatakan laporan kebakaran diterima pukul 07.04 WIB, dari warga bernama Tutik.

Petugas langsung meluncur dan tiba di lokasi pukul 07.09 WIB.

Petugas DPKP Surabaya saat berjibaku memadamkan api yang melalap dua rumah di Jalan Dupak Timur, Surabaya, Sabtu (6/9). Foto: Dok. DPKP Surabaya

“Api dipadamkan pada pukul 07.32 WIB, kemudian dilakukan pembasahan hingga dinyatakan kondusif pukul 08.22 WIB,” kata Wasis.

Sebanyak 15 unit mobil pemadam dikerahkan dari berbagai rayon, ditambah lima unit tim rescue dan dua unit tangki bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).