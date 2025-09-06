Cuaca Jawa Timur 6 September 2025, Cerah dan Cerah Berawan Seharian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (6/9).

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Siangnya Bondowoso dan Kota Batu berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Bondowoso dan Kota Batu masih berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 14-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-33 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)