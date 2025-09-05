Hadir di Surabaya, Umrah Festival Garuda Indonesia Siapkan 49 Ribu Kursi Penerbangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah sukses menggelar Garuda Indonesia Umrah Festival di Jakarta akhir Agustus lalu, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia bersama Bank Mandiri sebagai official bank partner kini menghadirkan acara serupa di Surabaya, Makassar, dan 13 kota besar lainnya secara serentak.

Khusus di Surabaya, Garuda Indonesia Umrah Festival 2025 digelar di Royal Plaza mulai 5–7 September 2025.

Opening ceremony dibuka langsung oleh Deputy Umrah Hajj & Charter Garuda Indonesia I Wayan Gilang Aditya Subawa.

Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani mengatakan festival ini merupakan kelanjutan dari fase pertama yang berlangsung pada Februari lalu.

“Penyelenggaraan ini kami hadirkan sebagai respons atas tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah, sekaligus komitmen Garuda Indonesia menyediakan solusi perjalanan umrah yang aman dan nyaman,” ujar Wamildan.

Dalam penyelenggaraan kali ini, Garuda Indonesia menyiapkan setidaknya 49.000 kursi penerbangan untuk periode perjalanan September 2025 hingga Agustus 2026.

“Berbeda dari sebelumnya, Umrah Festival kali ini berlangsung di 16 kota besar di Indonesia. Selain itu, Garuda Indonesia berkolaborasi dengan Bank Mandiri untuk memberikan berbagai program spesial bagi calon jemaah,” jelasnya.

Selain di Jakarta, Surabaya, dan Makassar, acara ini juga digelar di Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Balikpapan, Jambi, Lampung, Lombok, Medan, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Solo, dan Yogyakarta melalui kantor penjualan Garuda Indonesia setempat. (mcr12/jpnn)