KAI Daop 8 Catat 38.786 Penumpang Saat Libur Maulid Nabi Muhammad SAW

jatim.jpnn.com, SURABAYA - KAI Daop 8 Surabaya mencatat telah melayani 38.786 pelanggan saat libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Jumat (5/9). Rinciannya 18.557 penumpang naik dan 20.229 penumpang turun.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan puncak arus penumpang pada 4 September 2025 dengan 24.129 penumpang berangkat, sedangkan 18.397 penumpang turun.

“Sebagian besar pelanggan memilih destinasi favorit seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Banyuwangi,” kata Luqman.

Luqman mengungkapkan kereta api jarak jauh yang menjadi primadona masyarakat antara lain, KA Airlangga (Surabaya Pasar Turi–Pasar Senen Jakarta), KA Probowangi (Surabaya Gubeng–Banyuwangi), KA Jayabaya (Malang–Pasar Senen Jakarta), KA Sancaka (Surabaya Gubeng–Yogyakarta), dan KA Tawangalun (Malang–Ketapang).

Selama libur panjang, terdapat 52 perjalanan KA reguler yang tersedia setiap harinya.

“Selama periode tersebut, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan total 56 perjalanan KA per hari dengan kapasitas mencapai 29.197 tempat duduk,” jelasnya.

KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk segera merencanakan perjalanannya sejak dini dan memesan tiket lebih awal. Tiket dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI, situs kai.id, maupun kanal penjualan resmi lainnya.

“KAI mengingatkan agar masyarakat membeli tiket hanya melalui saluran resmi untuk menghindari percaloan. Pelanggan juga disarankan datang lebih awal ke stasiun agar perjalanan berjalan lancar dan nyaman,” pungkas Luqman. (mcr23/jpnn)