230 Siswa di SMAN 1 Panji Situbondo Keracunan Seusai Konsumsi MBG

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Ratusan siswa SMA Negeri 1 Panji, Kabupaten Situbondo mengalami sakit perut dan diare seusai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Humas SMAN 1 Panji Dwi Prasetyo Budi mengatakan total ada sekitar 230 siswa yang mengalami gejala tersebut.

“Sejak Rabu kemarin sudah banyak yang izin tidak masuk sekolah karena diare dan setelah saya cek di salah satu ruang kelas ada belasan siswa mengalami gejala serupa,” ungkap Dwi, Kamis (4/9).

Setelah dilakukan pengecekan ke seluruh kelas, dan totalnya yang keracunan MBG tercatat 230 siswa.

Para siswa yang sakit langsung diarahkan ke ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk mendapat pertolongan pertama dan obat.

“Kalau kondisi siswa memburuk, kami hubungi wali siswa untuk menjemputnya,” ujarnya.

Budi menambahkan pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat untuk menelusuri penyebab pasti kasus ini.

“Kami sudah mendatangi SPPG meminta mereka mengecek program MBG agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tuturnya.