Owly Quest, Cara Seru Untag Surabaya Tanamkan 5 Nilai Dasar ke Mahasiswa Baru

Jumat, 05 September 2025 – 12:07 WIB
Mahasiswa baru Untag Surabaya saat diperkenalkan lima nilai dasar dengan cara menyenangkan kepada mahasiswa baru lewat Owly Quest. Foto: Humas Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Untag Surabaya memasuki hari kedua, Rabu (3/9), dengan agenda unik dan penuh keceriaan.

Para mahasiswa baru diajak mengikuti permainan edukatif bertajuk Owly Quest yang dirancang untuk menanamkan lima nilai dasar Untag Surabaya: kejujuran, kecerdasan, kebangsaan, keberagaman, dan kreativitas.

Koordinator Sie Acara PKKMB Dinda Lisna Amilia, S.Sos., M.A., mengatakan permainan ini merupakan cara kreatif memperkenalkan nilai dasar kampus dengan metode yang menyenangkan.

“Sebelum memasuki tantangan utama, seluruh mahasiswa baru terlebih dahulu mengikuti kuis daring sebagai seleksi awal. Dari situ ditentukan peringkat kelompok terbaik yang mewakili fakultas masing-masing dalam Owly Quest,” kata Dinda.

Dengan konsep edukasi yang dikemas dalam hiburan, Owly Quest menjadi salah satu bagian paling berkesan dalam PKKMB 2025 Untag Surabaya

"Game edukatif ini menjadi bekal awal mahasiswa baru untuk menapaki perjalanan akademik dengan integritas serta semangat kebersamaan," tuturnya.

Penanggung Jawab Owly Quest Gabrielle Noventrya, M.I.Kom., menjelaskan permainan diikuti oleh 135 mahasiswa baru yang terbagi dalam 27 kelompok, masing-masing beranggotakan lima orang.

“Setiap tim menggunakan nama pahlawan nasional sebagai identitas, misalnya Tim Cut Nyak Dien atau Tim Gadjah Mada,” jelasnya.

Lewat Owly Quest, Untag Surabaya memperkenalkan nilai dasar dengan cara menyenangkan kepada mahasiswa baru.
