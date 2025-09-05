Kunjungi Rumah Mahasiswa, Rektor Unusa Pastikan Beasiswa KIPK Tepat Sasaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) terus memastikan akses pendidikan tinggi dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Salah satunya diwujudkan melalui kunjungan Rektor Unusa Prof Ir Achmad Jazidie bersama jajaran pimpinan kampus ke rumah mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) di Surabaya, Rabu (3/9).

Prof Jazidie menjelaskan kunjungan ini bertujuan memastikan bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran serta menjadi kesempatan untuk mendengar langsung perjuangan mahasiswa penerima.

“Kami ingin mengenal lebih dekat, mendengar cerita mereka, sekaligus memberi dukungan moral agar tetap semangat menempuh pendidikan tinggi,” ujarnya.

Salah satu mahasiswa yang ditemui adalah Nafisah Galuh Aurellia, mahasiswi baru D3 Keperawatan.

Gadis asal Sidoarjo ini mengaku tidak menyangka bisa melanjutkan kuliah karena kondisi keluarga yang serba terbatas. Sejak ayahnya meninggal saat ia masih kecil, Galuh dibesarkan oleh ibunya, Lilis Suryati.

Meski penuh keterbatasan, semangatnya tidak surut hingga berhasil lolos beasiswa KIPK.

Cerita serupa juga datang dari M Faisal, mahasiswa S1 Manajemen. Dia ditinggal ibunya sejak usia empat tahun dan dibesarkan sang ayah, Budiman, seorang buruh harian di Surabaya.