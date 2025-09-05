Pemprov Jatim Buka Dapur Umum untuk Personel Keamanan, Siapkan 10.500 Porsi Logistik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekdaprov Jawa Timur Adhy Karyono meninjau dapur umum yang dibangun Pemprov Jatim di halaman Kantor Bappeda, Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (4/9). Dia didampingi Kadis Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin.

Dapur umum ini dikelola Dinas Sosial Jatim bekerja sama dengan Tagana dan BPBD. Setiap hari mampu menyediakan 10.500 porsi makanan, masing-masing 3.500 porsi untuk pagi, siang, dan malam.

“Pascakerusuhan demo ini, kita masih dalam kondisi siaga maka dibutuhkan kebutuhan logistik untuk personel. Dapur umum ini menjadi alternatif efisiensi dan lebih murah, tiga kali makan sehari dengan total 10.500 porsi,” kata Adhy.

Makanan dari dapur umum itu didistribusikan ke sejumlah titik, yakni Gedung Negara Grahadi Surabaya (1.000 porsi), Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan (1.920 porsi).

Kemudian kediaman gubernur (40 porsi), kediaman wagub (40 porsi), serta Polrestabes Surabaya (500 porsi). Jumlah masing-masing lokasi bisa berubah, tetapi kapasitas produksi tetap 10.500 porsi per hari.

“Kalau dapur umum dibutuhkan sampai seminggu atau dua minggu, kami masih siap dengan melibatkan Tagana, biayanya juga lebih murah,” tutur Adhy.

Sebagai bentuk dukungan, Adhy memberikan pizza kepada personel Tagana yang bertugas di dapur umum.

Dia juga menyempatkan berbuka puasa di lokasi bersama petugas dengan menu sederhana berupa ikan asin, ikan pindang, telur dadar, bakmi, dan sambal bawang. (mcr12/jpnn)