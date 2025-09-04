Kadin Jatim: Kerugian Demo Rusuh Capai Rp900 Miliar, Investor Tunggu Stabilitas Politik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelombang kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, khususnya di Jawa Timur.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto menilai efek psikologis terhadap konsumen dan investor masih terasa meski situasi mulai pulih.

“Selama sepekan setelah kerusuhan, aktivitas ekonomi di sejumlah kota masih melambat. Banyak masyarakat menunda belanja, omzet toko-toko jelas menurun,” ujar Adik di Surabaya, Kamis (4/9).

Menurutnya, sektor ritel menjadi yang paling terpukul. Saat kerusuhan, sejumlah mal, kafe, dan gerai terpaksa membatasi jam operasional. Dampaknya, penjualan turun 60–80 persen, bahkan di titik rawan, seperti sekitar Gedung Negara Grahadi, omzet anjlok hingga 100 persen.

Sektor pariwisata dan perhotelan juga tak luput. Beberapa hotel di Malang melaporkan okupansi turun 10 persen. Travel warning dari negara asing, termasuk Amerika Serikat dan Australia, semakin memperburuk citra pasar wisata.

Transportasi dan logistik juga terganggu akibat penutupan jalan.

“Logistik tidak sampai rusak, tapi waktu antar tertunda dan biaya meningkat,” kata Adik.

Secara nasional, gejolak akhir Agustus itu ikut mengguncang pasar keuangan. IHSG sempat anjlok lebih dari 2 persen pada 29 Agustus, sedangkan rupiah melemah mendekati Rp16.475 per dolar AS. Bank Indonesia turun tangan dengan intervensi ganda di pasar valas dan SBN.