Chinese Taipei di Bawah Peringkat Indonesia, Patrick Kluivert Ogah Remehkan Lawan

Kamis, 04 September 2025 – 20:22 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert (tengah) bersama Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho (kanan) saat konferensi pers menjelang FIFA Matchday lawan Chinese Taipei. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Timnas Indonesia akan menjamu Chinese Taipei pada laga FIFA Matchday 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (5/9).

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan kesiapan anak asuhnya menjelang pertandingan uji coba internasional itu.

Eks Penyerang Ajax dan Barcelona tersebut tidak mau memandang lawan sebelah mata, sekalipun dari segi peringkat, Chinese Taipei menempati urutan ke 172, sedangkan Indonesia berada di 118 ranking sepak bola dunia.

“Kami siap menghadapi Taipei besok. Kondisi tim sangat baik. Semangatnya bagus. Semua orang tahu apa yang ingin kami capai. Saya menantikan pertandingan besok. Semua pemain siap tampil bagus,” ujar Patrick dalam konferensi pers, Kamis (4/9).

Meski begitu, Mantan Asisten Pelatih Timnas Belanda itu tidak menampik kekecewaannya terhadap Timnas Kuwait yang memilih membatalkan secara mendadak hingga membuat PSSI mencari lawan pengganti.

“Tentu saja lawan memiliki peringkat lebih rendah, tetapi itu tidak masalah, kami harus melakukan apa yang perlu kami lakukan,” ucapnya.

Eks Penyerang Barcelona ini memilih fokus membenahi tim serta memastikan anak asuhnya menampilkan kekuatan yang terbaik.

“Hal yang paling penting saat ini adalah apa yang kami lakukan, apakah lawannya Kuwait, Taipei, atau negara lain. Kami harus melihat ke diri kami sendiri,” tuturnya.

