Cegah Abrasi, PT PAL Indonesia Tanam 2.000 Mangrove di Pesisir Gunung Anyar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT PAL Indonesia menanam 2.000 bibit mangrove dan menggelar aksi bersih-bersih pantai di kawasan pesisir Gunung Anyar, Surabaya.

Kegiatan bertajuk 'PAL Social Actions: Mangrove Planting & PAL Coastal Clean-Up' ini menjadi rangkaian HUT ke-45 perusahaan sekaligus wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

“Meskipun kami bekerja di industri, kami harus peduli dan memberikan kecintaan pada alam, terutama bagaimana kawasan pesisir ini tidak mengalami abrasi dan tetap bersih,” kata Senior Executive Vice President (SEVP) TNS PT PAL Indonesia Budi Raharjo, Kamis (4/9).

Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia, Rayssa Audryn Firdauzy menambahkan komitmen tersebut sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang dijalankan PT PAL Indonesia.

Sebagai perusahaan manufaktur di industri maritim, PT PAL menempatkan kepedulian lingkungan, dampak sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik sebagai pilar utama.

“Harapannya, penanaman bibit mangrove dan bersih-bersih pantai ini menjadi program tahunan yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan di Surabaya,” ujar Rayssa.

Mangrove berperan penting sebagai benteng alami pesisir. Akar mangrove mampu menahan abrasi, menyaring polutan, menjadi habitat biota laut, hingga menyerap karbon dalam jumlah besar.

Melalui aksi ini, PT PAL Indonesia tidak hanya mendukung konservasi pesisir, tetapi juga memperkuat perlindungan masyarakat dari abrasi dan banjir rob, menjaga ekosistem laut, serta membangun masa depan pesisir Surabaya yang lebih tangguh. (mcr12/jpnn)