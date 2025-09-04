JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cegah Abrasi, PT PAL Indonesia Tanam 2.000 Mangrove di Pesisir Gunung Anyar

Cegah Abrasi, PT PAL Indonesia Tanam 2.000 Mangrove di Pesisir Gunung Anyar

Kamis, 04 September 2025 – 19:47 WIB
Cegah Abrasi, PT PAL Indonesia Tanam 2.000 Mangrove di Pesisir Gunung Anyar - JPNN.com Jatim
PT PAL Indonesia menanam 2.000 bibit mangrove dan bersih-bersih pantai di Surabaya. Aksi ini jadi wujud nyata komitmen ESG perusahaan. Foto: Dok. PT PAL Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT PAL Indonesia menanam 2.000 bibit mangrove dan menggelar aksi bersih-bersih pantai di kawasan pesisir Gunung Anyar, Surabaya.

Kegiatan bertajuk 'PAL Social Actions: Mangrove Planting & PAL Coastal Clean-Up' ini menjadi rangkaian HUT ke-45 perusahaan sekaligus wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

“Meskipun kami bekerja di industri, kami harus peduli dan memberikan kecintaan pada alam, terutama bagaimana kawasan pesisir ini tidak mengalami abrasi dan tetap bersih,” kata Senior Executive Vice President (SEVP) TNS PT PAL Indonesia Budi Raharjo, Kamis (4/9).

Baca Juga:

Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia, Rayssa Audryn Firdauzy menambahkan komitmen tersebut sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang dijalankan PT PAL Indonesia.

Sebagai perusahaan manufaktur di industri maritim, PT PAL menempatkan kepedulian lingkungan, dampak sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik sebagai pilar utama.

“Harapannya, penanaman bibit mangrove dan bersih-bersih pantai ini menjadi program tahunan yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan di Surabaya,” ujar Rayssa.

Baca Juga:

Mangrove berperan penting sebagai benteng alami pesisir. Akar mangrove mampu menahan abrasi, menyaring polutan, menjadi habitat biota laut, hingga menyerap karbon dalam jumlah besar.

Melalui aksi ini, PT PAL Indonesia tidak hanya mendukung konservasi pesisir, tetapi juga memperkuat perlindungan masyarakat dari abrasi dan banjir rob, menjaga ekosistem laut, serta membangun masa depan pesisir Surabaya yang lebih tangguh. (mcr12/jpnn)

HUT ke-45, PT PAL Indonesia menggelar tanam mangrove dan coastal clean-up di Gunung Anyar. Dukung konservasi pesisir Surabaya.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   PT PAL indonesia penanaman mangrove konservasi pesisir abrasi pantai mangrove wonorejo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU