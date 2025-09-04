Trading CFD, Cara Efisien Kelola Kekayaan Modern Menurut Octa Broker

JPNN.com

Kamis, 04 September 2025 – 16:50 WIB
Financial Market Analyst Octa Broker Kar Yong Ang membeberkan potensi trading CFD menjadi instrumen cepat dan fleksibel di era digital. Foto: Dok. Octa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah dunia yang dinamis dan serba cepat, kebutuhan akan solusi manajemen kekayaan yang efisien makin mendesak. Salah satu instrumen yang menawarkan fleksibilitas tinggi adalah contracts for difference (CFD).

Financial Market Analyst Octa Broker Kar Yong Ang menjelaskan CFD memungkinkan trader berspekulasi atas pergerakan harga aset tanpa harus memilikinya secara langsung.

“Trader cukup membuat perjanjian dengan broker untuk menukar selisih harga saat kontrak dibuka hingga ditutup. Dari selisih harga itu muncul profit atau kerugian,” ujar Yong dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9).

CFD bisa diaplikasikan pada berbagai instrumen, mulai dari mata uang, komoditas, saham, hingga indeks. Keunggulannya, kata Kar Yong Ang, terletak pada fleksibilitas.

“Trader bisa mendapat peluang profit saat harga naik maupun turun. Fleksibilitas ini sangat relevan dengan kondisi pasar global yang terus berubah cepat,” jelasnya.

Selain itu, CFD memberikan kesempatan trading dengan modal lebih kecil berkat fasilitas leverage. Namun, leverage juga memperbesar risiko. Untuk itu, broker biasanya menyediakan tools manajemen risiko agar trader tetap bisa menjaga posisi mereka.

Dari sisi gaya hidup, CFD dinilai cocok untuk trader modern yang mobile. Platform digital memungkinkan analisis dan eksekusi trading dilakukan langsung lewat laptop maupun smartphone.

Sebagai contoh, Octa menyediakan OctaTrader, aplikasi lintas perangkat yang memudahkan trader melanjutkan transaksi kapan saja.

