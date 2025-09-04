7 Warung di Sekitar Polsek Tegalsari Dijarah & Dirusak Massa Saat Kerusuhan Demo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak tujuh warung UMKM di sekitar Polsek Tegalsari tak luput dari sasaran amukan massa aksi yang menggelar demo di Gedung Negara Grahadi pada Sabtu (30/8).

Tak hanya dirusak, peralatan memasak yang ada di dalam warung ternyata dijarah terlebih dahulu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut prihatin atas tindakan anarkis yang diyakani bukan dilakukan oleh warga Surabaya tersebut.

Maka dari itu, untuk meringankan beban mereka. Eri akan memberikan bantuan agar bisa menyambung hidup kembali dari hasil berjualan.

“Ternyata ada tujuh warung yang mengalami kerusakan maka kami tanggung semua oleh Pemerintah Kota Surabaya,” kata Eri, Kamis (4/9).

Eri tidak memerinci berapa kerugian, tetapi ditaksir Rp5-7 juta per warung. Lokasi warung itu memang berada di sekitar lokasi Polsek Tegalsari yang menjadi sasaran amukan massa.

“Jadi, kami terus mendata. Kalau memang ada yang rusak. Pemerintah akan turun untuk mengganti semuanya,” jelasnya.

Selain pemberian bantuan, Eri juga berencana memindahkan dagangan mereka ke Sentra Wisata Kuliner (SWK) terdekat.