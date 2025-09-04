Sebegini Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Besaran tunjangan yang diterima anggota DPR RI ternyata juga berlaku di tingkat daerah. Tunjungan itu ternyata juga diterima oleh DPRD Jatim.

Besaran nominal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/30/KPTS/013/2023, tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Jatim ditetapkan sebagai berikut:

Ketua: Rp57.750.000 per bulan termasuk pajak

Baca Juga: Polisi Catat Kerugian Demo Anarkis di DPRD Kota Madiun Capai Rp530 Juta

Wakil Ketua: Rp54.862.500 per bulan termasuk pajak

Anggota: Rp49.087.500 per bulan termasuk pajak

Selain itu, tunjangan transportasi juga diatur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/31/KPTS/013/2023.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pelaku Pembawa Bom Molotov di Kawasan DPRD Kota Malang

Setiap anggota DPRD Jatim memperoleh tunjangan transportasi sebesar Rp20.850.000 per bulan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan rutin setiap bulan.

Sekretaris DPRD Jatim Mohammad Ali Kuncoro, menegaskan bahwa seluruh tunjangan yang diterima anggota dewan sudah sesuai aturan.