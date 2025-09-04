Wali Kota Eri Lantik Lilik Arijanto Jadi Sekda Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi melantik Lilik Arijanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) di Balai Kota Surabaya, Kamis (4/9).

Lilik dilantik setelah menjalani proses Seleksi Kompetensi Jabatan (Assessment Center) bersama tiga kandidat lainnya yang disiarkan melalui YouTube pada Jumat (1/8) lalu.

“Alhamdulillah hari ini setelah turun (surat) dari provinsi beberapa hari yang lalu. Kami lakukan segera pelantikan dan ini berbarengan dengan pelantikan beberapa tempat (dinas) yang kosong,” kata Eri seusai pelantikan.

Eri menjelaskan tugas terdekat yang akan dilakukan Sekda adalah melakukan penyusunan anggaran APBD untuk tahun 2026.

“Alhamdulillah sudah dilakukan dan nanti penyusunan anggaran di 2026 sudah ada sekda definitif sehingga ini bisa memberikan semangat dalam penyusunan anggaran. Nanti pertanggungjawabannya. Semoga lebih manfaat lah bagi warga Kota Surabaya,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lilik Arijanto menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kepala OPD untuk menyeleraskan permasalahan yang terjadi dan segera mencari solusi.

“Saya pertama berkoordinasi dengan teman-semua, mengkolaborasikan kepala-kepala OPD, termasuk masyarakat apa yang ditugaskan pak wali untuk menyelesaikan permasalahan kota, seperti penurunan kemiskinan dan penyedia lapangan kerja,” ujar Lilik.

Ada empat kandidat yang mengikuti jalani seleksi terbuka. Mereka ialah Dedik Irianto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya), Rachmad Basari (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya), Lilik Arijanto (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya) dan Eddy Christijanto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya).