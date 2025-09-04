9.299 Warga Surabaya Ikrar Damai Tolak Anarkisme Kerusuhan di Kota Pahlawan

JPNN.com

Kamis, 04 September 2025 – 14:31 WIB
Sebanyak 9.299 masyarakat dari berbagai elemen menyatakan ikrar damai menolak tindakan anarkisme dan kerusuhan di Kota Pahlawan, Kamis (4/9). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 9.299 masyarakat dari berbagai elemen menyatakan ikrar damai menolak tindakan anarkisme dan kerusuhan di Kota Pahlawan, Kamis (4/9).

Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan Ikrar Jogo Suroboyo yang digelar di Tugu Pahlawan Surabaya. Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi.

Ikrar ini merupakan sikap masyarakat Surabaya atas kerusuhan dan kericuhan yang terjadi saat demonstrasi di Gedung Negara Grahadi, pada 29-31 Agustus dini hari.

Kerusuhan itu membuat beberapa fasilitas publik rusak bahkan Gedung Negara Grahadi dibakar oleh massa aksi.

Eri mengatakan kegiatan yang diinisiasi oleh anak-anak muda Surabaya ini memiliki rasa gotong royong untuk menciptakan Kota Pahlawan yang kondusif.

“Tidak ada ketakutan atau tidak boleh ada rasa apapun ketika Surabaya ini diancam, Surabaya ini tidak aman maka ini dideklarasikan oleh semua elemen yang ada di Surabaya,” kata Eri.

Menurutnya, warga harus menghalau aksi anarkis di Surabaya yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

“Maka hari ini kami harus pertahankan. Kalau ada yang berbuat anarkis, kalau ada yang berbuat tidak benar kerusuhan maka warga Surabaya harus mempertahankan kota ini. Saya matur nuwun,” jelasnya.

