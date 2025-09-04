JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kekecewaan Gerald Vanenburg Indonesia Ditahan Imbang Laos

Kekecewaan Gerald Vanenburg Indonesia Ditahan Imbang Laos

Kamis, 04 September 2025 – 13:32 WIB
Kekecewaan Gerald Vanenburg Indonesia Ditahan Imbang Laos - JPNN.com Jatim
Pelatih Timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg memberikan arahan kepada pemainnya saat bertanding melawan Timnas U-23 Laos dalam Kualifikasi Grup J Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9/2025) malam. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pelatih Tim Nasional Indonesia U-23 Gerald Vanenburg mengaku kecewa setelah skuad Garuda Muda hanya bermain imbang 0-0 melawan Laos pada laga perdana Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Rabu (3/9) malam.

“Oke, hasilnya memang mengecewakan. Ini sudah dibicarakan dari awal minggu dan sudah dikasih jawaban kepada teman-teman para pemain,” kata Vanenburg dalam konferensi pers seusai laga.

Pelatih asal Belanda itu menilai para pemainnya tidak menunjukkan kesiapan mental maupun kualitas permainan yang diharapkan. Sejumlah peluang emas terbuang sia-sia akibat buruknya penyelesaian akhir.

Baca Juga:

“Saya pikir hari ini kita tidak bisa menjadi yang baik. Benar-benar kurang baik sebagai menjadi tim. Dan mental itu harus datang dari dalam diri pemain,” ucapnya.

Vanenburg juga menyebut Laos tampil hanya bertahan, tetapi kelemahan Indonesia membuat laga berakhir tanpa gol.

“Mereka (Laos) secara permainan kurang bagus, tetapi kami juga lebih buruk dan kami harus menanggung sekarang,” tuturnya.

Baca Juga:

Meski kecewa, Vanenburg menegaskan timnya masih punya peluang besar untuk lolos. Indonesia akan menghadapi Macau dan Korea Selatan di dua laga tersisa.

“Kalau kami ingin lolos maka kami harus mengalahkan Macau dan Korea Selatan. Saya tidak peduli dengan siapa saya bermain. Kami harus menang,” ujarnya. (antara/mcr12/jpnn)

Garuda Muda ditahan imbang Laos 0-0 di laga perdana Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23. Vanenburg soroti mental dan penyelesaian akhir pemain.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   skuad garuda muda Gerald Vanenburg Timnas Indonesia U-23 kualifikasi piala asia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU