Debut Vanenburg Berakhir Tanpa Gol, Garuda Muda Hanya Berbagi Poin dengan Laos

Rabu, 03 September 2025 – 23:23 WIB
Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Frengky Deaner Missa (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Timnas U-23 Laos Khonesavanh Keonuchanh (kiri) dalam Kualifikasi Grup J Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9/2025). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/mrh/tom.

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Timnas U-23 Indonesia gagal memetik poin penuh pada laga perdana Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Garuda Muda hanya bermain imbang 0-0 melawan Laos di Stadion GOR Delta Sidoarjo, Rabu (3/9) malam.

Sejak menit awal, pasukan Gerald Vanenburg tampil menekan. Peluang cepat lahir di menit pertama, tetapi kiper Laos, Kop Lokphathip, sigap mengamankan gawangnya.

Pada menit ke-6, Rayhan Hannan sempat membobol gawang Laos, tetapi gol dianulir karena Jens Raven dianggap offside.

Laos bertahan dengan rapat sepanjang babak pertama, membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, pergantian pemain dengan masuknya Hokky Caraka dan Ricky Pratama menambah agresivitas serangan Indonesia.

Sejumlah peluang lahir dari kaki Hokky, Rafael Struick, hingga Toni Firmansyah, tetapi selalu kandas di tangan Kop Lokphathip atau melenceng tipis.

Peluang emas tercipta pada menit ke-73 melalui Hokky Caraka, tetapi lagi-lagi Kop Lokphathip tampil gemilang. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor tetap kacamata.

Garuda Muda gagal memetik poin penuh, ditahan 0-0 oleh Laos di Stadion Gelora Delta, Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.
Sumber Antara
